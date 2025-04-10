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        Hakkari'de şiddetli fırtına! 3 kişi yaralandı, okullar tatil edildi

        Hakkari'de etkili olan şiddetli fırtınada 69 çatı hasar gördü, 3 kişi hafif yaralandı. Valilik, il genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 06:08 Güncelleme: 10.04.2025 - 06:08
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        Hakkari'de şiddetli fırtına! 3 kişi yaralandı, okullar tatil edildi
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        Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan olumsuz hava şartları ve şiddetli fırtına nedeniyle 69 çatı uçması olayının meydana geldiği bildirildi.

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        Olaylarda 3 kişinin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından olumsuz hava koşullarının devam edeceği bilgisinin paylaşıldığı belirtildi.

        Kente yönelik tehlike durumunun "turuncu kod" olarak tanımlandığı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle yer yer 100 kilometre/saat hıza ulaşabilecek rüzgardan kaynaklı, başta çatı kopması ve düşmesi gibi olumsuzlukları karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça dışarıda ve açık alanlarda bulunmamaları önem arz etmektedir." denildi.

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        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        İL GENELİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

        Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olabileceği vurgulanan açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan ve çatı uçmalarına neden olan şiddetli rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağı öngörülüyor. Bu doğrultuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent için turuncu uyarı yapıldı. Yaşanması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgazdan kaynaklı zehirlenmeler, çığ ve çamur şeklinde yağış riskleri göz önünde bulundurularak bazı tedbirler alındı." denildi.

        Bu kapsamda il merkezi, Şemdinli, Çukurca, Derecik ve Yüksekova ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kronik rahatsızlıkları bulunan görevliler ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler idari izinli sayılacak. Vatandaşlarımızın 10 Nisan Perşembe, yağış ve rüzgar kaynaklı yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları, özellikle çatı uçması riskine karşı ihtiyaç olmadıkça binalara yakın açık alanlarda bulunmamaları ve bu çerçevede hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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