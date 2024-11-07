Hakkari'de otomobilde yapılan aramada 92 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Güncel haberler

Hakkari'de otomobilde yapılan aramada 92 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Güncel haberler

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Yüksekova'nın Esendere beldesinde bir otomobili durdurup, arama yaptı.

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Yapılan aramada otomobilin taban kısmına gizlenmiş 92 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.