Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hakkâri/Yüksekova bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız 18 Nisan 2020 tarihinde nöbet esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.