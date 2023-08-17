Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech ile ilgili soru üzerine "Erden Bey (Erden Timur), olayı takip ediyor. Konu için görüşmeye gitti. Olay çok taze, henüz cevap veremiyorum. Yanlış bilgilendirme yapmayayım. Biz sizi aydınlatırız." yanıtını verdi.