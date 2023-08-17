Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray, transferlere devam ediyor. Cimbom; İcardi, Zaha ve Tete'den sonra Faslı 10 numarada da mutlu sona çok yakın
- 1
Zaniolo'yu Aston Villa'ya gönderen Galatasaray, İtalyan solağın yerine Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak üzere. Sağ açık ve 10 numara olarak görev yapabilen 30 yaşındaki Faslı yıldız, geçtiğimiz şubat ayında Florya'nın kapısından dönmüştü.
- 2
Hakim Ziyech'i kadrosunda düşünmeyen Chelsea, Faslı yıldıza transfer görüşmeleri için izin vermişti. Maviler, 2020'de Ziyech için Ajax'a 40 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
- 3
PSG ve Al-Nass'a transferi son anda gerçekleşmeyen Faslı yıldız için Galatasaray'ın teklifi kabul edildi.
-
- 4
Hakim Ziyech'in İngiltere'de kulüp doktoru Yener İnce tarafından sağlık kontrollerinden geçirildiği ve detaylı kontrol için İstanbul'a davet edildiği belirtildi.
- 5
İlk testleri olumlu çıkan Faslı orta saha, İstanbul'da yeniden sağlık kontrolünden geçirilecek.
- 6
Galatasaray'ın Chelsea'ye bonuslarla birlikte 1 milyon euro ödeyeceğini ve tecrübeli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağını belirtildi.
-
- 7
DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech ile ilgili soru üzerine "Erden Bey (Erden Timur), olayı takip ediyor. Konu için görüşmeye gitti. Olay çok taze, henüz cevap veremiyorum. Yanlış bilgilendirme yapmayayım. Biz sizi aydınlatırız." yanıtını verdi.