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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Hakim Ziyech formayı kaptı: Okan Buruk'tan tam not - Galatasaray Haberleri

        Hakim Ziyech formayı kaptı

        Süper Lig'in beşinci haftasında Samsunspor'u 4-2 yenen Galatasaray'da Hakim Ziyech formayı kaptı! Oyuna ikinci yarının başında giren ve oynadığı futbolla alkış toplayan Faslı futbolcunun performansı Okan Buruk ve kurmaylarını da tatmin etti. Vücut yapısı nedeniyle çabuk form tutan tecrübeli oyuncunun, Kopenhag maçında ilk 11'de olması planlanıyor

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 18.09.2023 - 09:57 Güncelleme: 18.09.2023 - 09:57
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        Ziyech formayı kaptı!
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        Galatasaray, Süper Lig'in beşinci haftasında Samsunspor'u 4-2'lik skorla geçip rahat bir galibiyet alırken Kopenhag maçı öncesinde Hakim Ziyech sevinci yaşanıyor. Transferinden sonra bir süre sahalardan uzak kalan ancak özellikle milli arada sıkı çalışan tecrübeli oyuncu, Okan Buruk'tan da tam not aldı.

        Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre bir süredir özel antrenörle birlikte çalışan Hakim Ziyech, uzun süredir sahalardan uzak kalmasına rağmen yaptığı bireysel antrenmanlarla form tuttu.

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        VÜCUT YAPISI, HAZIRLIK SÜRESİNİ KISALTTI

        Yağ oranının çok düşük ve ince bir vücuda sahip olması nedeniyle kısa sürede hazır hale gelebilen Faslı yıldız, antrenmanlarda gösterdiği performansla Buruk ve kurmaylarının gözüne girmeyi başardı.

        Takımla henüz çok az antrenman yapsa da maç ritmi kazanması için Samsunspor karşısında 45 dakika sahaya sürülen Ziyech, hem toplu hem topsuz oyunda gösterdikleriyle de ilerisi için geçer not aldı.

        BOEY İLE KİMYASI TUTTU

        Özellikle Sacha Boey'la henüz ilk kez oynamasına rağmen yakaladığı uyum ile yüzleri güldüren Ziyech'in Kopenhag maçında ilk 11'de oynama ihtimali de güçlendi. Ziyech'in ilk 11'de başlatılarak 60-70 dakika kadar süre verilmesi planlanıyor.

        RAKİPLERİ DE BÜYÜLEDİ

        Galatasaray'ın kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda lakabının 'Büyücü' olduğunu dile getiren Faslı yıldız, rakip takım futbolcularını da adeta 'büyüledi'

        Samsunspor'un 24 yaşındaki stoper, Rick van Drongelen, mücadelenin ardından uzun süre Ziyech'i beklerken ikili bir araya geldikten sonra sohbet etti. Hollanda'da doğup büyüyen iki futbolcu sohbetlerinin ardından fotoğraf çektirdi.

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