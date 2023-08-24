Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) yetki kararnamesini tamamladı

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Habertürk Ankara Büro'nun haberine göre Adli yargı ve bölge adliye mahkemeleri ile idari yargı ilk derece ve bölge idare mahkemeleri başkan, üye ve hakimlerine ilişkin müstemir yetki kararnamesi HSK’nın sitesinde yayımlandı. Yetki kararnameleri ile yaz kararnamesi ile görev yerleri değişen hakimlerin hangi yetki ile hangi mahkemelerde görev yapacakları belirlendi.

HSK'NIN İLGİLİ KARARNAMELERİ

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