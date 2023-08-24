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        Haberler Gündem Yargı Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) yetki kararnamesini tamamladı

        Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) yetki kararnamesini tamamladı

        Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi yaz kararnamesinin ardından yetki kararnamesini de tamamladı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 24.08.2023 - 20:28 Güncelleme: 24.08.2023 - 20:28
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        HSK yetki kararnamesini tamamladı
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        Habertürk Ankara Büro'nun haberine göre Adli yargı ve bölge adliye mahkemeleri ile idari yargı ilk derece ve bölge idare mahkemeleri başkan, üye ve hakimlerine ilişkin müstemir yetki kararnamesi HSK’nın sitesinde yayımlandı. Yetki kararnameleri ile yaz kararnamesi ile görev yerleri değişen hakimlerin hangi yetki ile hangi mahkemelerde görev yapacakları belirlendi.

        HSK'NIN İLGİLİ KARARNAMELERİ

        Bölge Adliye Mahkemeleri Kararı için tıklayınız... Birinci Bölge Kararı için tıklayınız... İkinci Bölge Kararı için tıklayınız... Üç, Dört ve Beşinci Bölge Kararı için tıklayınız... Talep Gönderme Yöntemi için tıklayınız... Bölge İdare Mahkemeleri Kararı için tıklayınız...
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        İdare ve Vergi Mahkemeleri Kararı için tıklayınız...
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        #HSK
        #hsk yetki kararnamesi
        #haberler
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