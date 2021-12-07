Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk!

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Geçen yıl Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ile böbrek nakli olan ve 7 ay süren tedavisinin ardından yaklaşık 5 ay önce taburcu edilen şarkıcı Hakan Taşıyan (48), zor günleri geride bıraktı. Uzun süren tedavi sonrasında sağlığına kavuşan Taşıyan'dan hayranlarını sevindiren görüntüler geldi.

'GÜZ GÜLLERİ'Nİ SESLENDİRDİ

Bir mekanda unutulmaz eseri 'Güz Gülleri' şarkısını seslendiren Hakan Taşıyan, hem moral buldu hem de moral verdi. O anları ise ünlü şarkıcının yakın arkadaşı Ufuk Özel, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"YENİ BİR HAYATA BAŞLADIM"

'3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası'nda katıldığı etkinlikte konuşan Taşıyan, organ naklinin kendisine umut ışı olduğunu ve yeniden hayata döndüğünü belirterek, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım. Gönülden sevindirelim. İnsanları tekrar hayata bağlayalım. Canı gönülden gönüllü olan bütün insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha aydın olalım. Çok hassas bir konudur. Allah bizleri sevdiklerimizden ayırmasın. Gönül birlikteliği veren dualarını esirgemeyen tüm insanlardan Allah razı olsun. Hayat çok güzel, nefes almak çok güzel, sevmek çok güzel. Bunu birbirimizden esirgemeyelim. Gerçekten Allah'ın huzurunda çok büyük sevap. Tüm merhem bekleyen hastalarımıza merhem olalım. Buna ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

HAKAN TAŞIYAN HAKKINDA

Hakan Taşıyan, çocukluk yaşlarından itibaren saza ilgi göstermiştir. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı, ilk kasedini piyasaya çıkardı.

Önce İstanbul’da Unkapanı'nda bulunan bazı yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses’i taklit ettiğini düşünüp, pek ilgi göstermedi. Bunun ardından Ankara'ya giden Taşıyan, ilk kaseti olan 'Hesabım Bitmedi' albümünü piyasaya çıkardı.

Hakan Taşıyan, 1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkarttı. İkinci kasetinin ismi 'Sensiz İki Gün' oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı.

Taşıyan, 1998 tarihinde 'Hesabım Bitmedi', 2001 tarihinde ise, 'Güz Gülleri' dizisinde rol aldı.