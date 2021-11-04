DHA

Ankara Şehir Hastanesi'nde '3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası' nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, geçen yıl hastanede karaciğer ile böbrek nakli olan ve 7 ay süren tedavisinin ardından yaklaşık 5 ay önce taburcu edilen şarkıcı Hakan Taşıyan da katıldı.

HAKAN TAŞIYAN: ÇOK HASSAS BİR KONU

Taşıyan, organ naklinin kendisine umut ışı olduğunu ve yeniden hayata döndüğünü belirterek, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım. Gönülden sevindirelim. İnsanları tekrar hayata bağlayalım. Canı gönülden gönüllü olan bütün insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha aydın olalım. Çok hassas bir konudur. Allah bizleri sevdiklerimizden ayırmasın. Gönül birlikteliği veren dualarını esirgemeyen tüm insanlardan Allah razı olsun. Hayat çok güzel, nefes almak çok güzel, sevmek çok güzel. Bunu birbirimizden esirgemeyelim. Gerçekten Allah'ın huzurunda çok büyük sevap. Tüm merhem bekleyen hastalarımıza merhem olalım. Buna ihtiyacımız var." diye konuştu.

PROF. DR. BOSTANCI: ORGAN NAKLİ CANDAN CANA YAPILAN BİR SADAKADIR

Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ise, Hakan Taşıyan'ın nakil sürecini anlattı. Bostancu, "Hakan Bey yaklaşık 1 buçuk yıl önce geldi. Geldiğinde hem karaciğerinde hem de böbreğinde problem vardı. Hem karaciğer hem de böbrek nakli yapma kararı aldık. Bir akşam İzmir'den karaciğer çıktı ve devletimizin sağladığı imkanla uçak ile oraya gidilerek karaciğer alındı. Daha sonra kendisine karaciğer nakli yaptık. Beş gün sonra da kız kardeşinden böbrek nakli gerçekleştirildi. Nakil üzerinden yaklaşık 9 ay geçti, şu anda bir delikanlı gibi karşımızda ve sahnelere döneceği günü bekliyoruz. Organ nakli candan cana yapılan bir sadakadır. Bunu unutmamak lazım. O nedenle organ bağış haftasında herkesi organlarını bağışlamaya davet ediyorum. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir insan yaklaşık 9 kişiye hayat vermektedir. Lütfen organlarınızı bağışlayın. Herkes yakınına sarılabilsin." ifadelerini kullandı.

DOKTORLARDAN RESİM SERGİSİ

Etkinlik kapsamında, Koodinatör Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Süha Şen ve Genel Cerrahi Kliniği Asistan Hekimi Dr. Merve Gül Kasım da hastanede resim sergisi açtı.

"DÜNYADA ORGAN NAKLİNDE 5'İNCİ SIRADAYIZ"

Türkiye'nin organ naklinde dünyada 5'inci sıra olduğunu anlatan Uzman Dr. Süha Şen, "Organ nakli haftasında bizim asıl istediğimiz organlarımızın bağışlanması ve böylece organ bekleyen hastalarımızın sağlıklarına kavuşması. Akciğer, karaciğer nakli yapılan hastalarımız sağlıklarına kavuşuyorlar, aileleriyle yaşamlarını devam ettiriyorlar. Burada sadece hastalar değil hastaların aileleri de mağdur olup yıpranmakta. Dünyada organ naklinde 5'inci sıradayız. Sadece ölmüş olan kişilerden değil ailelerden yapılan nakiller de bizim için oldukça önemli." dedi.

HAKAN TAŞIYAN HAKKINDA

Hakan Taşıyan, çocukluk yaşlarından itibaren saza ilgi göstermiştir. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı, ilk kasedini piyasaya çıkardı.

Önce İstanbul’da Unkapanı'nda bulunan bazı yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses’i taklit ettiğini düşünüp, pek ilgi göstermedi. Bunun ardından Ankara'ya giden Taşıyan, ilk kaseti olan 'Hesabım Bitmedi' albümünü piyasaya çıkardı.

Hakan Taşıyan, 1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkarttı. İkinci kasetinin ismi 'Sensiz İki Gün' oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı.

Taşıyan, 1998 tarihinde 'Hesabım Bitmedi', 2001 tarihinde ise, 'Güz Gülleri' dizisinde rol aldı.