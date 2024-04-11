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        Haberler Magazin Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den yeni paylaşımlar - Magazin haberleri

        Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den yeni paylaşımlar

        Uzak Doğu tatiline çıkan Hakana Sabancı ve Hande Erçel çiftinden yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 11:43 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:43
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          Geçtiğimiz günlerde Japonya tatiline çıkan Hakan Sabancı ile Hande Erçel, bayramı da Uzak Doğu'da geçirdi.

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          Daha öncede Japonya tatilinden kareler paylaşan ünlü çiftten yeni paylaşımlar gelmeye de devam ediyor.

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          Hakan Sabancı ile oyuncu sevgilisi Hande Erçel, eğlenmek için gittikleri oyun salonundaki görüntüleri; "Bayramda yine çocuklar eğlendi" notuyla karşılıklı olarak takipçileriyle paylaştı.

          Fotoğraflar: Instagram

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