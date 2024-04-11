Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den yeni paylaşımlar
Uzak Doğu tatiline çıkan Hakana Sabancı ve Hande Erçel çiftinden yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor
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Geçtiğimiz günlerde Japonya tatiline çıkan Hakan Sabancı ile Hande Erçel, bayramı da Uzak Doğu'da geçirdi.
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Daha öncede Japonya tatilinden kareler paylaşan ünlü çiftten yeni paylaşımlar gelmeye de devam ediyor.
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Hakan Sabancı ile oyuncu sevgilisi Hande Erçel, eğlenmek için gittikleri oyun salonundaki görüntüleri; "Bayramda yine çocuklar eğlendi" notuyla karşılıklı olarak takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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