Hakan Sabancı'dan Hande Erçel açıklaması: Ayrılık yok
Hakan Sabancı, Etiler'de objektiflere yansıdı. Hande Erçel ile ilişkisinin, yanlış bilinenin aksine devam ettiğini belirten Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı'nın evlilik dışı doğan oğlu Uzay hakkında ise yorum yapmaktan kaçındı
Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, iş insanı Hakan Sabancı Etiler'de görüntülendi. Oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan Sabancı, ayrılık iddialarıyla ilgili sorulara net bir yanıt vererek; "Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor, ilişkimiz devam ediyor" dedi.
Hakan Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın aile tarafından kabul edilip edilmediği sorusuna ise cevap vermedi.