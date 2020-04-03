"ANSIZIN BİZİ ESİR ALAN BİR VİRÜS"

Hayatımda yaşadığım en zor günler olabilir. Gelecek kaygısı, ölüm korkusu, güvende olamama hissi... Panik olan ve eve kapanan insanlar, arkadaşlarım, ailem, bizler... Ansızın bizi esir alan bir virüs... Virüsten öte herkesi saran o korku beni de sardı.

Bu dönemde kendimle çok yüzleştim, çok düşündüm, her şeyi tarttım, masaya yatırdım, sorguladım ve dedim ki; 'Hakan bu belki de sana verilmiş ikinci bir şans. Bak, hayat bir anda alt üst olabiliyor. Neden bu kısa ve belirsiz hayatını daha iyi yaşamıyorsun?'