Okul, antrenman,ev ve playstation..robot sisteminde büyümeyecek çocuklarımız. Gittiğimiz günden beri sabır ilkesiyle bekledik. Çocuklarım bizden daha çok çaba sarfettiler, bizi de fazlasıyla gururlandılar ama mutsuzluklarını, özlemlerini hep içlerine attılar.