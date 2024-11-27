Hakan Ateş iddianamesi reddedildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis istemi içeren iddianame mahkeme tarafından savcılığa geri gönderildi.

RET GEREKÇESİ

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Gerekçede, şüphelilerin fiillerinden bahsedilmediği, üzerlerine atılı “nitelikli dolandırıcılık” suçunu hangi müştekiye ne şekilde gerçekleştirdiği ve şüphelilerin hangi hileli davranışlarla kimden ne kadar menfaat sağladıklarına dair herhangi bir unsurun iddianamede bulunmadığı kaydedildi.

Mahkemenin gerekçesinde ayrıca yargılaması devam eden sanık Seçil Erzan ile iddianamede yer alan iki şüphelinin ne şekilde iştirak ettiklerine dair bir bulgunun da var olmadığı vurgulandı. Müştekilerin zararının giderip giderilmediği, müştekilere de sorularak açığa kavuşturulması gerekirken söz konusu iddianamede eksikliklerin olduğuna değinildi. Mahkeme, bu gerekçelerle kabul etmediği iddianameyi savcılığa geri gönderdi.

ŞİMDİ NE OLACAK? Savcılığın söz konusu eksiklikleri giderip yeni bir iddianame hazırlayabileceği ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verebileceği belirtiliyor. Denizbank hakkında daha de önce zimmet ve yöneticilerinin kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma iddialarına ilişkin de kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişti.