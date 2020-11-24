Hakan Altun kimdir?

Hakan Altun, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. İlk okulu bitirdikten sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarına girdi. İTÜ Sosyal bilimler dalında master yaptı.
1992-1996 yılları arasında Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda ud çaldı. 1998 askerliğini Ankara’da yaptı. 1998 Aralık ayında "Hakan" adlı ilk albümünü çıkaran Altun, ilk albümünün çıkış parçası olan "Hani Bekleyecektin" ile üne kavuşmuştu.
2000 Eylül ayında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun'un, ikinci albümünün çıkış parçası "Ağlamak Yok Yüreğim"dir. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirdi.
17 Mart 2002 'de "Nefesimsin" adlı üçüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Teklif Ediyorum"dur. İkinci klibi ise "Aşkıma Son Şarkım"dır. Üçüncü klibi ise "Nefesimsin"dir.
22 Ekim 2003 tarihinde "Yaralı Bir Aşkın Öyküsü" adlı dördüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Bir Telefon"dur. İkinci klibi ise "Kördüğüm"dür. Üçüncü klibi ise "Ayrılık Olmasaydı"idi.
Dördüncü klibi ise "Fenalardayım"dır. 7 Ocak 2005'te "Hediye" adlı beşinci albümünü çıkardı. 29 Mart 2006'da "Küstüm Aşklara" adlı altıncı albümünü çıkardı. Aşk, Adam Ve Ayrılık adlı albümünü 2 Ocak 2007'de çıkardı. 21 Aralık 2007'de "Aklın Bende Kalmasın" adlı yedinci albümünü çıkardı. 6 Nisan 2015 tarihinde 13 şarkıdan oluşan Aşk Lütfen Gel albümünü çıkardı.
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