"Hayatı akışına bıraktım"

Hakan Altun, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında 3. kez sevenleriyle buluştu. Altun, sahneye gelen sürpriz doğum günü pastasıyla yeni yaşını da sevenleriyle kutladı.
Hakan Altun, dillerden düşmeyen şarkısı "Telefon" ile konserine başladı. Binlerce kişinin telefonunun ışıklarını açarak yaptığı karşılamaya ünlü sanatçı, "Kuruçeşme'nin bütün ışıklarını kapatırız, hatta bütün İstanbul'un... Çünkü burada bulunan insanların ışığı her yeri aydınlatmaya yeter bence..." sözleriyle karşılık verdi.
Hakan Altun, en sevilen klasiklerini seslendirdiği sahnesinde arabesk müziğin duayen isimlerinin eserlerine de yer verdi. Hakan Altun, Ferdi Tayfur klasiği "Ben de Özledim" şarkısını hayranlarına armağan etti. "Bundan sonra Kuruçeşme buluşmalarımızda bir düetimiz olsun." diyen Altun, "Ben de Özledim" şarkısını sevenleriyle birlikte söyledi.
"ÇOK MUTLUYUM"
Eşsiz müzik ziyafetine devam ettiği anlarda bir anda "İyi ki doğdun!" haykırışlarıyla şaşıran Hakan Altun'u sürpriz doğum günü kutlaması utandırdı.
13 Ağustos'ta yeni yaşına girecek olan Hakan Altun "Yaşasın Aşk Yaşasın Arabesk" sloganının yer aldığı doğum günü pastasını sahnesinde üfledi.
"Sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum." diyen ünlü sanatçıya 3 bin kişi aynı anda "İyi ki doğdun Hakan" sözleriyle karşılık verdi.
"BOĞAZ DÜNYA TURNESİDİR"
Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, muhabirlerle sohbet etti.
Altun, İstanbul'un eşsiz manzarasında vereceği Kuruçeşme Açıkhava konseri ile ilgili, "Her zaman söylerim; dünya turnesidir Boğaz. Burada şarkı söylemek bizim için özel bir durum." ifadelerini kullandı. Hakan Altun, ayrıca son albümünün adını taşıyan ilk video klibinden sonra "İflah Olmam" şarkısına klip çekmeye hazırlandığını duyurdu.
"AKIŞINA BIRAKTIM HAYATI"
Konu aşka gelince gazetecilerle şakalaşan ünlü sanatçı, "Yanınızda bir hanımefendi görecek miyiz yoksa şarkınızda söylediğiniz gibi; aşk sokağında yalnız kalmaya devam mı edeceksiniz" sorusuna, "Akışına bıraktım hayatı. Hepimizin hayatında ummadığımız anda ummadığımız şeyler olmuyor mu?" dedi.
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