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Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez hakkında konuştu: "Justin'i çaldın!" dediler - Magazin haberleri

Hailey Baldwin, Selena Gomez hakkında ilk kez konuştu: "Justin'i çaldın!" dediler

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile evli olan model Hailey Baldwin, eşinin eski sevgilisi Selena Gomez hakkında ilk defa konuştu

28.09.2022 - 14:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bir dönem kendisi gibi şarkıcı olan Selena Gomez ile uzun yıllar aşk yaşayan Justin Bieber, meslektaşından ayrıldıktan sonra Hailey Baldwin ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Biber ile Baldwin, ilişkilerini 2018'de evlilikle taçlandırmıştı.

  • Justin Bieber ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü model, "Call Her Daddy" adlı podcast'te eşinin eski sevgilisi Selena Gomez hakkında ilk kez konuştu.

  • Baldwin, Alexander Cooper'ın "Bu denli ünlü biriyle evlenmek seni nasıl etkiledi?" sorusuna "Nereden başlasam ki?" diye başlayan ünlü modele, eşinin daha önce Gomez ile ilişkisi hatırlatıldı.

  • "JUSTIN'İ ÇALDIN' DEDİLER"

    Hailey Baldwin, yayınlanan fragmanda kendisine "Justin ile romantik olarak ilişkin Gomez ile aynı dönemde mi başladı?" şeklindeki sorunun yöneltilmesinin ardından "Bunun hakkında daha önce hiç konuşmadım. ‘Justin’i çaldın’ gibi nefret ifadelerini çok duydum" diye konuştu.

  • "ORTADA BİR GERÇEK VAR"

    Hailey Baldwin, daha sonra sözlerine "Herkesinin bildikleri bir yana, ortada bir gerçek var" diye devam etti.

    Tamamı perşembe günü yayınlanacak olan podcast'te Baldwin'in ne tür bir "gerçeği" ortaya çıkaracağı merak konusu oldu.

    Fotoğraflar: Reuters, AP, Instagram.

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