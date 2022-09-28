"ORTADA BİR GERÇEK VAR"

Hailey Baldwin, daha sonra sözlerine "Herkesinin bildikleri bir yana, ortada bir gerçek var" diye devam etti.

Tamamı perşembe günü yayınlanacak olan podcast'te Baldwin'in ne tür bir "gerçeği" ortaya çıkaracağı merak konusu oldu.

Fotoğraflar: Reuters, AP, Instagram.