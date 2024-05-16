Hailey Baldwin'in annelik heyecanı
Hailey Baldwin ile Justin Bieber, birkaç gün önce ilk çocuklarını beklediklerini duyurmuştu. Baldwin'den yeni hamilelik fotoğrafları geldi
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Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile ABD'li model Hailey Baldwin, birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilk çocuklarını bekledikleri müjdesini vermişti.
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Transparan beyaz bir elbiseyle eşine poz veren Hailey Baldwin'in karnının iyice belirginleştiği görülmüştü.
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İlk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşayan Hailey Baldwin ile Justin Bieber'ın mutlu anları ise objektiflere böyle yansımıştı.
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Eşi Justin Bieber ile bebeklerinin cinsiyetini ve adını henüz açıklamayan Hailey Baldwin'den yeni fotoğraflar geldi.
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Karnı belirginleşen Hailey Baldwin yayımladığı fotoğraflarla kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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SÜRPRİZ NİKÂH
Öte yandan Justin Bieber, Hailey Baldwin ile 2018'de sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu.
Çift, daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenlemişti.
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