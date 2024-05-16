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        Haberler Dünyadan Hailey Baldwin'den hamilelik fotoğrafları geldi! Ünlü modelin annelik heyecanı büyüyor - Magazin haberleri 

        Hailey Baldwin'in annelik heyecanı

        Hailey Baldwin ile Justin Bieber, birkaç gün önce ilk çocuklarını beklediklerini duyurmuştu. Baldwin'den yeni hamilelik fotoğrafları geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 10:03 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:06
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          Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile ABD'li model Hailey Baldwin, birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilk çocuklarını bekledikleri müjdesini vermişti.

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          Transparan beyaz bir elbiseyle eşine poz veren Hailey Baldwin'in karnının iyice belirginleştiği görülmüştü.

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          İlk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşayan Hailey Baldwin ile Justin Bieber'ın mutlu anları ise objektiflere böyle yansımıştı.

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          Eşi Justin Bieber ile bebeklerinin cinsiyetini ve adını henüz açıklamayan Hailey Baldwin'den yeni fotoğraflar geldi.

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          Karnı belirginleşen Hailey Baldwin yayımladığı fotoğraflarla kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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          SÜRPRİZ NİKÂH

          Öte yandan Justin Bieber, Hailey Baldwin ile 2018'de sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu.
          Çift, daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenlemişti.

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