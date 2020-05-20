'GEÇMİŞ' İTİRAFI

Geçmişimin bana bir süre işkence ettiği zamanlar oldu. Düşüncelerim, kararlarım, geçmişim bana resmen işkence etti. O dönemde bir şeyden utanç duyduğumda oldukça farklı bir süreçten geçiyordum.