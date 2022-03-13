Efsane NFT olarak geri dönüyor!

Teknoloji dünyasında metaverse, blockchain ve NFT odaklı yenilikleri ve gelişmeleri ele aldığımız haftanın özeti, “NFT, Metaverse ve Öteki Şeyler” ile karşınızdayız. İşte Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın hazırladığı öteki evrende haftanın öne çıkanları…

1- 2000’LERİN EFSANESİ GERİ DÖNÜYOR

Bir dönemin efsane müzik paylaşım platformu geri dönüyor. 2000’li yılların başlarında en popüler müzik indirme programlarından olan LimeWire, NFT platformu olarak yeniden kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. 2000 yılında kullanıma açılan ve 2010 yılında 4 yıllık dava sonucunda New York Mahkemesi tarafından alınan kararla kullanımına son verilen LimeWire’dan yapılan açıklamada, platformun Mayıs 2022’den itibaren NFT pazar yeri olarak yeniden kullanıma açılacağı duyuruldu.

2000’lerin başında en popüler MP3 indirme aracı haline gelen P2P dosya paylaşım platformu, bu kez ise şansını NFT olarak deneyecek. Dijital koleksiyonlara odaklanacak olan LimeWire ile kullanıcılar müzik odaklı NFT koleksiyonlarını oluşturup, satın alabilecek veya takas edebilecek.

Bu kez MP3 paylaşımı yerine müzik odaklı NFT satışına odaklanacak olan LimeWire’ın duyurduğu iş planına göre Nisan ayında özel Token satışları başlatılacak. Mayıs ayında pazar yerini kullanıma açacak olan LimeWire, 2022 yılının son çeyreğinde müzik piyasasının yanısıra sinema endüstrisine de adım atmayı hedefliyor.

2- ZEUGMA METAVERSE’E TAŞINDI

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan Dionysos Evi, metaverse aracılığıyla sanal ortama taşındı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde yer alan eserlerin metaverse aracılığıyla sanal ortama taşınması amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda ilk olarak Zeugma Dionysos Evi, 3 boyutlu (3D) tasarlanarak sanal ortama eklendi. Mesafe ve zamandan dolayı gelme fırsatı bulamayan tarihseverler, Zeugma Dionysos Evi'ni sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle gezebilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gezegen Evi'nde gerçekleştirilen "Metaverse Dünyasına İlk Adım" programında yaptığı konuşmasında, şunları söyledi: "Roma döneminin en iştihamlı dönemini Zeugma'da görebilirsiniz. İnsanların zamanı olup da yerinde görme fırsatı olmuyor. Metaverse size dijital imkanlarla isteğinizi size yakınlaştırıyor, merak uyandırıyor, gelme merakı uyandırıyor. Bilim, sanat ve kültür teknolojiyle birleşecek. Kültürel mirası teknolojiyle buluşturacağız yeni dönemdeyiz. 5 antik kentiyle han, hamam, müzeleriyle Gaziantep metaverse ile buluşuyor."

3- “EŞİTLİK" İÇİN NFT DÜNYASINA ADIM ATTI

Vodafone Türkiye, kadınların güçlenmesi vizyonuyla hayata geçirdiği “Ben Varım” hareketi kapsamında yeni bir kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden yürütülecek kampanyada, kullanıcılar gerçek hayatta itfaiyeci, pilot, kurye, cankurtaran ve futbolcu olarak görev yapan kadınların yer aldığı eşitlik GIF’leriyle cinsiyet eşitliği mücadelesine destek vermeye davet edilecek. Kampanyada, erkeklerle özdeşleştirilen alanlarda kadınların da varlığını gösteren GIF ve NFT (takas edilemez jeton) tasarımları bir arada kullanılacak. Eşitlik GIF’lerinde kullanılan meslek gruplarına özel tasarlanan ilüstratif çizimler, Opensea NFT Marketplace aracılığıyla #BenVarım etiketli bir koleksiyon olarak satışa sunulacak.

NFT satışlarından elde edilecek gelirin tamamını kız çocukların futbol eğitimi için kullanılacak. Proje kapsamında, forma satışından elde edilecek gelire NFT satışından elde edilecek gelir de eklenerek toplamda 550 bin TL’yi aşkın bir bağış tutarına ulaşılması hedefleniyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, NFT projeleriyle ilgili olarak, “Bu kampanya aynı zamanda Vodafone Türkiye’nin ilk NFT projesi olacak. Amacımız, kadınların her hikâyede var olmasını desteklemek ve herkesi eşitlik GIF’lerimizi kullanarak kadınların eşitlik mücadelesine destek olmaya davet etmek” dedi.

4- META-STORE İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Moda perakende markası LC Waikiki, müşterilerine meta deneyimler sunmak için düğmeye bastı. Metaverse’ün beraberinde getirdiği etkileyici deneyimleme potansiyeli ile online ve offline alışveriş alışkanlıklarında yeni bir sayfa açmayı hedefleyen LC Waikiki, içeride kurduğu meta ekip tarafından geliştirilen meta-store / mağaza-ötesi çalışmasının ilk görsellerini paylaştı.

LC Waikiki’nin metaverse çalışmaları hakkında bilgi veren LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, metaverse çalışmalarını gelişen teknolojilerin yardımıyla fiziksel ortamlarda, dijital kanallarda ve bütünleşik olarak çoklu kanallarda olmak üzere 3 başlıkta ele alacaklarını ve bu değişimi, hem şirket içindeki meta ekibiyle, hem de dış kaynaklarla yöneteceklerini açıkladı. 53 ülkede 1200’e yakın mağazası ve 54 bin çalışanıyla faaliyet yürüten marka, meta-store’un açılışının zamanlaması ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşmadı.

5- EDA ZAMANPUR'DAN NFT SERGİSİ: ANİMAL BABES

Türkiye'nin ilk bireysel sanatçı NFT sergisi Animal Babes Kalao.io üzerinden satışa çıktı. Tasarımcı, ressam, iç mimar Eda Zamanpur'un resim sergisi Animal Babes 8 Mart'ta sanatseverle buluştu. 16 Mart'a kadar Hazal Özkan Art sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Animal Babes koleksiyonunun gelirinin yüzde 20'si TEV'in Üstün Başarı Sanat Bursları'nda kız öğrencilere bağışlandı. Yoğun ilgi gören açılışta, sergideki eserlerin yüzde 50'den fazlasının satışı gerçekleşti.

8-16 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek sergi ile ilgili açıklamalarda bulunan Eda Zamanpur, “Türkiye'de sanat ve sosyal faydayı bir araya getiren NFT çalışmalarıyla özelleşen ilk ekip olarak ikinci projemizi 2022'nin ikinci yarısında gerçekleştirmeyi planlanıyoruz. Animal Babes eserlerini satın alanların hem ikinci projede öncelik hakkı olacak hem de sürprizlere sahip bir grup olacak” dedi.