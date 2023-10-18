Haftanın Kitapları

ARKADAŞI SUÇLAMAK

(Lee Kkoch-Nim)

Bir lise öğrencisinin gizemli ölümü bir anda toplumun en çok konuşulan konusu haline gelir. Medya mensupları yoğun ilgi gösterdiği bu olay kapsamında ölen genç ve şüpheli yakın arkadaşının çevresindeki insanlarla röportajlar yapar. İki arkadaştan birinin maktul diğerinin fail konumunda olduğu bu olayla ilgili herkesin bir fikri vardır ve çoğunluk katilin kim olduğu konusunda hemfikirdir. İşin aslını bilen ise tek bir kişi vardır… Peki, gerçek tam olarak nedir? Herkesin aynı şeyi söylemesi söyleneni doğru kılar mı? Lee Kkoch-Nim’in yazdığı, Açelya Yavuz’un dilimize çevirdiği Arkadaşı Suçlamak Athica Yayınları’ndan çıktı.