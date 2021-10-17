Haftanın Kitapları

BİR YÖNETİCİNİN ÇOCUKLUĞU

(Jean Paul Sartre)



Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Lucien Fleurier, varoluşsal bir kriz yaşar ve hayatında bir anlam bulmak amacıyla arayışa koyulur. Önce bohem çevrelere girerek eşcinsel bir ilişki deneyimler, ardından aşırı sağcı bir gençlik örgütüne dahil olur. Nihayetinde kişiliğinin anahtarını, reddettiğini düşündüğü şeyin tam kalbinde bulur. Lucien'in öyküsü, bir çocuğun dört yaşından erken yetişkinliğine uzanan bir bildungsroman parodisi... Sartre'dan kendini bulmak için kendi varlığını reddederek, bile isteye kaybolan bir adamın hikâyesi Can Yayınları Kısa Modern serisinde okurlarla buluşuyor.