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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

17.10.2021 - 00:01 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • YILANBALIĞININ YOLU
    (Patrik Svensson)

    Patrik Svensson’un, İsveç’te prestijli August Ödülü’nün kazandıktan sonra uluslararası bir yayıncılık hadisesine dönüşüp otuz dört dile çevrilen kitabı 'Yılanbalığının Yolu’ Domingo Yayınevi tarafından Ayşegül Çetin çevirisiyle okurla buluşturuluyor. Yazar babasıyla anılarının izini sürmeye karar verdiğinde, aralarındaki en kuvvetli bağın, Aristoteles'ten günümüze sırlarıyla bizi büyülemiş yılanbalığının peşinden gitmeye karar veriyor. Ve bu dolambaçlı yolda yılanbalığı sorusu hayatın ta kendisine dönüşüyor: Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bütün bu yolculuğun anlamı ne?

  • MEÇHUL KUVVETLERE KURBAN
    (Selim Nüzhet Gerçek)

    Meçhul kuvvetler tarafından işlendiği düşünülen, polis teşkilatının çözemediği bu gizemli cinayeti Sultan’ın emriyle görevlendirilen İhsan Avni çözebilecek midir? Selim Nüzhet Gerçek’in 13 Kasım-7 Aralık 1922 tarihleri arasında İleri gazetesinde 24 tefrika olarak yayımlanan Meçhul Kuvvetlere Kurban romanı Mısır uygarlığı, meçhul kuvvetler gibi unsurlarla bir taraftan fantastiğe göz kırparken, diğer yandan esrarlı bir cinayetin çözüm sürecinin aktarılmasıyla polisiye türünün özelliklerini taşıyor. Selim Nüzhet Gerçek’in Ahmet Kâmil takma adıyla yazdığı bu romanı, Koç Üniversitesi Yayınları tarafından ilk kez kitap olarak basılıyor.

  • YÜZYILA DERİN BAKIŞ
    (Prof. Dr. Sâkine Esen Eruz)

    Prof. Dr. Sâkine Esen Eruz 'Yüzyıla Derin Bakış' kitabıyla, babası Op. Dr. Şükrü Esen’in hayatı üzerinden 1917–2017 Türkiye’sine ışık tutuyor. Dönemin Kastamonu Milletvekili Doktor Şükrü Esen’in hayatını belgelerle anlatırken ülkenin tıp tarihi ve siyasi yaşamına da değinen kitap; yazar Sâkine Esen Eruz’un Kastamonu’dan Almanya’ya uzanan kişisel tanıklıklarıyla bezeli. Prof. Eruz kitapta Şükrü Esen’in hayatını anlatılırken, arka planda Kastamonu’dan Almanya’ya Cumhuriyet tarihi, Anadolu’da yaşam, Türkiye’nin tıp ve siyasi tarihine ilişkin kişisel tanıklıklar ve geniş bir aile hikayesini de belgelerle anlatılıyor.

  • GEVEZE
    (Ethan Kross)

    Ödüllü nörobilimci ve psikolog Ethan Kross’un şimdiden 2021’in en önemli kurgu dışı eserlerinden birine dönüşen kitabı Geveze. Kross sayısız vaka ve araştırmadan yararlanarak, iç sesi dizginlemek için basit ve uygulanabilir bir alet çantası sunuyor bizlere. Sayısız vaka ve araştırmadan yararlanarak, içsesi dizginlemek için birdizi araca sahip olduğumuzu gösteriyor. Geveze, kendimizle yaptığımız konuşmaları sonsuza dek değiştirecek ve daha mutlu, daha üretken bir yaşam sürmemize yardımcı olacak bir kitap. 

  • BİR YÖNETİCİNİN ÇOCUKLUĞU
    (Jean Paul Sartre)

    Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Lucien Fleurier, varoluşsal bir kriz yaşar ve hayatında bir anlam bulmak amacıyla arayışa koyulur. Önce bohem çevrelere girerek eşcinsel bir ilişki deneyimler, ardından aşırı sağcı bir gençlik örgütüne dahil olur. Nihayetinde kişiliğinin anahtarını, reddettiğini düşündüğü şeyin tam kalbinde bulur. Lucien'in öyküsü, bir çocuğun dört yaşından erken yetişkinliğine uzanan bir bildungsroman parodisi... Sartre'dan kendini bulmak için kendi varlığını reddederek, bile isteye kaybolan bir adamın hikâyesi Can Yayınları Kısa Modern serisinde okurlarla buluşuyor.

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