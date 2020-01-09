HABERTURK.COM

Yeni yapılan bir araştırmaya göre; haftada üç bardak çay içmek daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir.

İngiliz gazete The Sun'da yer alan habere göre; bilim insanları, haftada en az üç fincan çay içmenin daha uzun, daha sağlıklı bir yaşamla bağlantılı olduğunu söylüyor.

Çalışma, yeşil çayın en iyisi olduğunu, ancak diğer tür çayların da faydalı olduğunu buldu.

KALP HASTALIĞI VR İNME RİSKİNİ AZALTIYOR

Uzmanlar, çayın içerdiği polifenollerin kalp hastalığına ve yüksek tansiyona karşı koruduğunu düşünüyor.

Araştırmacılar, 50 yaşında normal çay içenlerin kalp hastalığı ve inme riskinin yüzde 20 daha az olduğunu tahmin ediyor. Herhangi bir nedenle ölüm tehlikesinin ise yüzde 15 daha düşük olduğunu belirttiler.