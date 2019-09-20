Yeşil çayın faydaları nelerdir?

Yeşil çay normal siyah çayın daha az oksitlenerek az işlem uygulaması sonucu oluşturuluyor ve bu sayede içerdiği mineraller, vitaminler ve antioksidanlar korunuyor.

Yeşil Çayın Sağlığa Faydaları

Yeşil çay tüketimi sonrasında birçok hastalığa iyi geldiği ve antioksidan özelliğiyle hastalıklardan koruduğu bilinmektedir. Zayıflama açısından da oldukça etkili olması açısından, artık günümüzde tüketimi oldukça artmıştır. Düzenli olarak tüketim sonucunda damar tıkanıklığına faydası olduğu ve bu sayede kalp sağlığını da etkilediği önemli detayları arasındadır. Üstelik gün içerisinde 3 bardak tüketildiği takdirde kalp krizi riskini % 11 oranında düşürmektedir.

Yeşil çayın düzenli tüketilmesi halinde kötü kolesterolün düşmesine, iyi kolesterolün yükselmesine fayda sağlar. Bu işlemi de polifenoller sayesinde gerçekleştiriyor. Kanda kolesterol kadar zararlı olan trigliseritin düşmesi için yine yeşil çaydan faydalanabilmek lazım. Yeşil çaydaki kateniller bileşeninin, etkisiyle trigiliserit daha yavaş seyrediyor.

Tip1 diyabet hastalarının yeşil çay tüketmesi önerilmektedir ve bu sayede glikoz şekeri dengelenmektedir. Ancak; yan etkileri açısından doktora danışmak şarttır. Yeşil çay ülsere bağlı kolit ve Crohn gibi bağırsak iltihaplanmasını önlemede yardımcı oluyor.

Cilt ve saç sağlığı için yeşil çaydan faydalanmak mümkün. Cildin kurumasını ve saçların cansızlaşmasını önlüyor. Kuruluk nedeniyle oluşan kepek problemine de çözüm getirmektedir.

Yeşil çay, kansere karşı bir koruyucu kalkan vazifesi görüyor. Japonya; çok tüketilen yeşil çay sayesinde en az kansere yakalanan ülkeler arasında. Yeşil çayda bulunan polifenoller, kanserli hücrelerin temizlenmesini sağlayarak çoğalmasını engelliyor. Meme kanserinde de fayda sağlayan yeşil çay kanserin yakalanma riskini % 37 oranında azaltabilmektedir.

Mide kanserinde de polifenoller sayesinde koruyucu etki sağlayarak oluşması riskini azaltıyor. Ancak bu tanı yeterince kanıtlanmış değil.

EGCG (Epigallocatechin Gallate) adlı bileşenin iltihap önleyici özelliği ile cilt kanseri olmasını ve oluşan cilt kanserinin yayılmasını önlediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Yumurtalık kanserinde de yeşil çay içmek yakalanma riskini % 46 azaltıyor.

Diğer kanser türlerinde de önleyebileceği konusunda araştırmalar yapılmaya devam etmektedir.

Yeşil çay zayıflamak için de oldukça etkili. Metabolizmayı hızlandırması ve vücuttaki toksinlerin kolay atılmasını sağlaması buna etken olmaktadır. Ancak tek başına bunu yapması imkansız tabi, ek olarak diyet yapmak gerekmektedir.

Antioksidan türü olan polifenoller sayesinde fayda sağlayan yeşil çay, konsantrasyonu artıran özelliğiyle de önem taşımaktadır.

Yeşil çay çok fazla tüketildiğinde; sinirlilik, baş ağrısı, reflü, baş dönmesi, zihin karışıklığı, kulak çınlaması, ishal ve kusma gibi yan etkiler oluşuyor. O yüzden yeşil çayı günde 5 bardaktan fazla tüketmemek gereklidir. Yeşil çay içerisinde kafein bulunduğu için hamilelerin bir hekime danışmadan kullanması doğru değildir. Ayrıca bazı hastalıklar nedeniyle ilaç kullanımı varsa yeşil çay tüketilmesi ancak bir uzman tarafından önerilirse gerçekleşmelidir.