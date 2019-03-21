21 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pek çok insan güne bir bardak çayla başlıyor. Ancak yeni bir araştırmaya göre; sıcak çay içenlerde yemek borusu (özofagus) kanseri riski artıyor.
GÜNDE İKİ BÜYÜK BARDAK ÇAY İÇİYORSANIZ...
CNN International'da yer alan habere göre; araştırmacılar, içeceklerini 60 dereceden daha sıcak ve günde 700 ml'den (yaklaşık iki büyük bardak) fazla çay tüketenlerde yemek borusu kanseri riskinin yüzde 90'dan daha fazla olduğunu açıkladı.
Kuzeydoğu İran'ın Golestan eyaletindeki 50.000'den fazla kişiden oluşan çalışma sonucuna göre; çok sıcak çay içmenin yemek borusu kanseri riskini artırdığı kaydedildi.
İÇMEDEN ÖNCE SOĞUTUN
Çalışmanın baş yazarı olan Amerikan Kanser Derneği'nden Dr. Farhad Islami, "Birçok kişi çay, kahve ya da diğer sıcak içeceklerden hoşlanır. Ancak raporumuza göre çok sıcak çay içmek yemek borusu kanseri riskini artırabilir ve bu nedenle sıcak içeceklerin içmeden önce soğumasını beklemeniz önerilir" açıklamasında bulundu.
Araştırmacılar, sıcak çay içme ile özofagus kanseri arasında bir bağlantı bulunduğunu ancak Uluslararası Kanser Dergisi'nde yayınlanan bu çalışmanın, belli bir sıcaklığı ilk kez açıkladığını duyurdu.
DÜNYADAKİ EN YAYGIN SEKİZİNCİ KANSER
Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'na göre; yemek borusu kanseri dünyadaki en yaygın sekizinci kanserdir ve her yıl yaklaşık 400.000 kişinin ölümüne neden olur. Genellikle duman, alkol, reflü ve sıcak sıvılar nedeniyle yemek borusunun tekrar tekrar yaralanmasından kaynaklanıyor.
Amerikan Kanser Derneği, 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'nde erkeklerde 13.750, kadınlarda da 3.900 yeni özofagus kanseri vakası teşhisinde bulunulacağını tahmin ediyor.
Araştırmacılar, ortalama 10 yıl boyunca 40-75 yaşları arasındaki 50.045 kişiyi takip etti. 2004 ve 2017 yılları arasında 317 yeni özofagus kanseri vakası tespit ettiler.
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