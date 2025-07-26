Altın fiyatlarında son durum 26 Temmuz 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 26 Temmuz 2025 Cumartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. ABD ile ticari ortakları arasında devam eden müzakerelerde kaydedilen ilerleme işaretleri, güvenli liman varlıklarına olan talebi azaltarak altın üzerinde baskı oluşturdu ve fiyatlarda düşüş yaşandı. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 26 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Bugün altın almak veya satmak isteyen kişiler alış-satış tablosunu kontrol ediyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 4 bin 352 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış rakamları…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.351,28
Satış: 4.352,20
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ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.336,73
Satış: 3.337,87
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.962,05
Satış: 7.115,84
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.848,22
Satış: 28.376,32
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.315,00
Satış: 28.548,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.880,60
Satış: 14.231,68
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.848,22
Satış: 28.376,32
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.873,65
Satış: 29.601,99
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.379,42
Satış: 3.348,40
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.962,05
Satış: 4.178,05
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.525,00
Satış: 71.260,00
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