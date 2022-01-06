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Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş, Kapadokya'da

Hafsanur Sancaktutan ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Deniz Can Aktaş, soluğu Kapadokya'da aldı. Çift, tatillerinden fotoğrafları da Instagram'dan paylaştı

06.01.2022 - 10:17 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Temmuz ayında birlikteliklerini ilan eden Hafsanur Sancaktutan-Deniz Can Aktaş çiftinin aşkı tam gaz sürüyor. Daha önce, "Aşksız yapamam." ifadelerini kullanan Sancaktutan, yeni yıl tatili için sevgilisiyle birlikte Kapadokya'yı tercih etti.

  • Aktaş ile balon turu yapan ve çömlekçilik atölyesinde ders alan oyuncu, o anları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

  • Deniz Can Aktaş da kendi sosyal medya hesabından aynı yerden paylaşımda bulunarak, tatile birlikte gittiklerini gözler önüne serdi.

  • SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ELE VERMİŞTİ

    Son olarak 'Aşk Ağlatır' adlı dizide birlikte rol alan Aktaş ile Sancaktutan'ı sosyal medya paylaşımları ele vermişti. İkilinin Instagram'dan yayınladığı kareler kafaları karıştırmıştı.

    AYNI PERDE POZ!

    Aktaş, deniz manzaralı bir evin balkonunda verdiği pozu takipçileriyle paylaşmıştı. Sancaktutan da aynı yerde çekildiği bir fotoğrafı yayınlamıştı. İkilinin paylaşımları hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı.

    Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan'ın hayranlarından ikilinin gönderilerine, "Artık birlikte fotoğraf paylaşın." ve "Deniz Can'la tatilde olduğunuzu bu kadar belli etmeyin." şeklinde yorumlar yağmıştı.

  • "AŞKSIZ YAPAMAM"

    Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sancaktutan, "Sevgi, aşk... İyi ki var. Sevginin öğrenilen bir şey olduğunu fark ettim. Hayatımda güzel olan her şeyin içinde sevgi var. Gerçek sevginin getirdiği karşılıksız yanında olma halini, güveni ve saygıyı partnerinizden alıyorsunuz. Aşksız yapamam herhalde. İlgiyi çok seviyorum. Aşkı diri tuttuğuna inandığım diğer şey de tatlı küçük atışmalar, inatlaşmalar..." ifadelerini kullanmıştı.

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