"Aramızda kıskançlık yok"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. İş toplantısından çıkan Sancaktutan, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Yeni projesi hakkında konuşan Hafsanur Sancaktutan, "Buğra Gülsoy ve Demet Özdemir ile çalışmak çok keyifli. Çok eğlenceli geçiyor o yüzden." dedi.

"AYRI KALDIK"

Uzun süredir Deniz Can Aktaş ile bir birliktelik yaşayan Sancaktutan, "O da çok yoğun, çok denk gelemiyoruz. Zaman geçiremiyoruz ama yazı düşünüyoruz. Boş zamanları düşünüyoruz. Ben Çeşme'de çalışırken de ayrı kaldık ama anlayışlıyız bu konuda." şeklinde konuştu.

Oyuncu, "Senaryo okurken fikir alışverişi yapıyor musunuz?" sorusuna ise, "Fikir alışverişi oluyor ama tercih yine kişinin kendisine kalıyor." yanıtını verdi.

"ARAMIZDA KISKANÇLIK YOK"

Aralarında kıskançlık olmadığını da ifade eden Hafsanur Sancaktutan, "İkimiz de aynı sektördeyiz ve hiç böyle bir şey yaşamadık." ifadelerini kullandı.