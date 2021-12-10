"AİLEM BENDEN ÇOK ÇEKTİ"

Sancaktutan, şöyle konuştu:

Baba tarafımdan Rizeli olduğum için çokça Rize’ye çay toplamaya giderdim. Üç kız kardeşiz ve ben hep yaramaz bir çocuktum. Çok çektiler benden. Küçükken evimizin altındaki tüpleri demircilere gizli gizli satardım. Küçükken erkek gibiydim ve erkeklerle daha iyi anlaşırdım. Ama aynı şekilde en çok da onlarla kavga ederdim. Bu yüzden ailem beni karateye gönderdi. Gitmek de istemiyordum. Karate bir savunma sporu sonuçta.