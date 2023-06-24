Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da hafriyat kamyonuyla tehlikeli inatlaşma! - Öne çıkan haberler

Hafriyat kamyonuyla tehlikeli inatlaşma!

İstanbul'dan Gebze doğru seyir halindeki hafriyat kamyonu ile önünde ilerleyen hafif ticari aracın tehlikeli inatlaşması kameralara yansıdı

Giriş: 24.06.2023 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da hafriyat kamyonuyla tehlikeli inatlaşma! - Öne çıkan haberler
DHA

Gebze'de seyir halindeki hafriyat kamyonuyla önündeki hafif ticari aracın tehlikeli inatlaşması kameraya yansıdı.

İstanbul'dan Gebze doğru seyir halindeki hafriyat kamyonunun şoförü, önündeki otomobili sollayarak geçmeye çalıştı. Hafriyat kamyonunun şoförüyle, hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Ardından hafif ticari aracın sürücüsü kendisini sollamaya çalışan hafriyat kamyonunun önüne geçti. Kamyon sürücüsü önce sağa kırdı, diğer aracın sürücüsü de sağ tarafa kayarak önüne geçti.

Daha sonra şoför sol tarafa geçtiği sırada, diğer sürücü yine önüne geçti. Bir süre trafikte böyle ilerledikten sonra kaza yaparak yalpalamaya başlayan hafriyat kamyonu sol tarafa geçerek uzaklaştı.

O anları trafikteki başka bir sürücü görüntüledi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İstanbul'da otogarda bayram tatili yoğunluğu
İstanbul'da otogarda bayram tatili yoğunluğu
İzmir'de ormanlık alanlara giriş yasağı
İzmir'de ormanlık alanlara giriş yasağı
Bakanlık'tan 'pide, börek gibi ürünlerden numune alınmayacağı' iddialarına yalanlama
Bakanlık'tan 'pide, börek gibi ürünlerden numune alınmayacağı' iddialarına yalanlama
Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.