Hafriyat kamyonuyla tehlikeli inatlaşma!

DHA

Gebze'de seyir halindeki hafriyat kamyonuyla önündeki hafif ticari aracın tehlikeli inatlaşması kameraya yansıdı.

İstanbul'dan Gebze doğru seyir halindeki hafriyat kamyonunun şoförü, önündeki otomobili sollayarak geçmeye çalıştı. Hafriyat kamyonunun şoförüyle, hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Ardından hafif ticari aracın sürücüsü kendisini sollamaya çalışan hafriyat kamyonunun önüne geçti. Kamyon sürücüsü önce sağa kırdı, diğer aracın sürücüsü de sağ tarafa kayarak önüne geçti.

Daha sonra şoför sol tarafa geçtiği sırada, diğer sürücü yine önüne geçti. Bir süre trafikte böyle ilerledikten sonra kaza yaparak yalpalamaya başlayan hafriyat kamyonu sol tarafa geçerek uzaklaştı.

O anları trafikteki başka bir sürücü görüntüledi.