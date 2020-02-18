18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Odunpazarı ilçesinde yaşayan ve ilk evliliğinden 1 oğlu bulunan ev kadını Hafize Fidan, 16 Şubat günü kıskançlık nedeniyle bir kargo şirketinde çalışan eşi Ferhat Fidan ile tartışmaya başladı.
DHA'nın haberine göre, tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ferhat Fidan, 3 yıllık eşini bıçakla yaraladı. Hafize Fidan, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Ferhat Fidan, tutuklandı.
'EVLİLİKLERİNİN İKİNCİ AYINDA ŞİDDETE BAŞLADI'
Hafize Fidan'ın cenazesi, dün memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belenyaka Mahallesi'ndeki Ilgın Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Gözü yaşlı anne Meliha Külcü, kızı Hafize Fidan'ın 3 yıl önce Ferhat Fidan ile ikinci evliliğini yaptığını belirtip, "Alaşehir'de yaşıyorlardı. Ancak, evliliklerinin ikinci ayında Ferhat, kızıma şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine eşinin tehditleri üzerine kızım Eskişehir'e taşınmayı kabul etti. Şu an 16 yaşında olan torunumuz Arda S.'yi ise bizim yanımıza bıraktı. Eskişehir'e taşınmalarının ardından Ferhat, kızımla bizleri görüştürmedi. Kızımdan sadece bir komşusu aracılığıyla haber alabiliyorduk" dedi.
'BOŞANMASINI İSTEDİK'
Anne Külcü, Eskişehir'deki komşusundan, kızı Hafize'nin 5 ay önce eşinden şiddet gördüğü için polise şikayetçi olduğunu öğrendiklerini de belirtip, "Daha sonra kızım kadın sığınma evine yerleştirilmiş. Ancak, eşi kendisine burada da bir şekilde ulaşıp, yalvarıp, eve dönmeye ikna etmiş. Bunun üzerine kızım da kabul edip, evine dönmüş. Ancak, değişen bir şey olmadı, eşi şiddete devam etti. Bunun üzerine eşinden boşanıp, yanımıza gelmesini istedik. Büyük ihtimalle kızım kendisinden ayrılmayı istediği için ve kıskançlık nedeniyle aralarında kavga çıktı. Kızım ondan kurtulamadan genç yaşta kara toprağa girdi" diye konuştu.
Ömer Külcü de ablasının kaybetmenin acısını yaşadığını belirtip, "Evlendiklerinde, ablam ile eniştemin arası çok iyiydi. Ancak, ne olduysa sonradan bozuldu. İşler bu aşamaya kadar geldi. Acımız büyük" dedi.
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