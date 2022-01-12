Hafif ticari araç denize uçtu, sürücü ehliyetsiz çıktı

Kaza Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Y.Ö. (25) idaresindeki 55 VE 617 plakalı hafif ticari araç, Toptepe Mahallesi Tekkeköy sahil yolunda denize uçtu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Y.Ö, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Araç, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.