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        Haberler Magazin Hadise ve yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez'in ayrıldığı iddia edildi - Magazin haberleri

        Hadise ve yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez'in ayrıldığı iddia edildi

        Hadise ile yönetmen Şenol Sönmez'in 6 aylık ilişkisi, ayrılık iddialarıyla gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 22:48 Güncelleme: 09.04.2025 - 22:48
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        Ayrıldıkları iddia edildi
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        Hadise, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı 'Esas Oğlan' dizisinin setinde yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık 6 aydır birlikte olan Sönmez ile Hadise hakkında ayrılık iddiaları ortaya atıldı. İddialara göre; Şenol Sönmez’in Hadise’yi sosyal medya hesabından takipten çıkarması, bu ayrılığın bir işareti olarak yorumlandı.

        Ancak, Şenol Sönmez'in Hadise'yi takipten çıkarmadığı görüldü. Bunu yanı sıra Hadise, Şenol Sönmez'i sosyal medya üzerinden zaten takip etmiyordu.

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        #hadise
        #şenol sönmez

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