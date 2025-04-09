Hadise ve yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez'in ayrıldığı iddia edildi

Hadise, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı 'Esas Oğlan' dizisinin setinde yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık 6 aydır birlikte olan Sönmez ile Hadise hakkında ayrılık iddiaları ortaya atıldı. İddialara göre; Şenol Sönmez’in Hadise’yi sosyal medya hesabından takipten çıkarması, bu ayrılığın bir işareti olarak yorumlandı.

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Ancak, Şenol Sönmez'in Hadise'yi takipten çıkarmadığı görüldü. Bunu yanı sıra Hadise, Şenol Sönmez'i sosyal medya üzerinden zaten takip etmiyordu.