Muhabirlerin sorularını samimi bir şekilde yanıtlayan Hadise, ‘Balmumu heykelinizin yapılması için teklif aldınız mı?’ sorusuna esprili bir yanıt verdi.



Hadise, “Bana öyle bir teklif gelmedi. Ancak olursa gurur duyarım ki bence Hadise’nin heykeli olmalı” dedi.