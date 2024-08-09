Taylor Swift konserine intihar saldırısı düzenlemeyi planlanan soruşturmada yeni gelişme
Avusturya'da terör örgütü DEAŞ sempatizanı oldukları belirtilen kişilerin, ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konseri sırasında terör saldırısı düzenleyecekleri ortaya çıkarılmıştı. Gözaltı sayısı 3'e yükselirken 19 yaşındaki zanlının ifadesine göre; büyük bir kalabalığın öldürmesi amaçlandı
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Avusturya'da ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in vereceği konserde terör saldırısı planladığı şüphesiyle yakalanan terör örgütü DEAŞ sempitazanı 19 yaşındaki zanlının ifadesi ortaya çıktı.
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İTİRAF ETTİ
Güvenlik kaynakları, zanlının Taylor Swift konserine intihar saldırısı düzenlemeyi planladığını itiraf ettiğini belirterek, büyük bir kalabalığın öldürmeyi amaçlandıklarını açıkladı.
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Kaynaklar, zanlının "patlayıcı ve bıçak kullanarak bir saldırı gerçekleştirmeyi amaçladığını" itiraf ettiğini belirtti. Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı ise 3'e yükseldi.
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Avusturya basınında yer alan haberlerde, 19 yaşındaki zanlının metal işleme şirketinde çalıştığı ve bomba yapımında ilerleme kaydettiği ifade edilerek, zanlının stadyum dışında toplanması beklenen kalabalığın üzerine bir araba sürmeyi planladığı belirtildi. Haberlerde yakalanan diğer 2 şüpheli hakkında ise 17 yaşındaki şüphelinin. Taylor Swift'in konser vereceği stadyumda "hizmet sağlayan" bir şirkette çalıştığı, 15 yaşındaki diğer şüphelinin şu ana kadar yetkililerle konuşmayı reddettiği ifade edildi.
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ŞÜPHELİLERİN TAYLOR SWIFT KONSERİNE ODAKLANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ
Avusturya Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ ile bağlantısı olan 19 yaşındaki bir şüphelinin erken saatlerde başkent Viyana'dan yaklaşık bir saat uzaklıktaki Aşağı Avusturya bölgesinde gözaltına alındığını söylemişti.
Franz Ruf; "19 yaşındaki failin Viyana'daki Taylor Swift konserlerine odaklandığını tespit ettik" ifadelerini kullanmış, şüphelinin evinde kimyasal maddeler ele geçirildiğini aktarmıştı. Şüpheliyle temas halinde olduğuna inanılan iki kişi de Viyana'da gözaltına alınmıştı. İlk soruşturma bulgularına göre şüphelilerin internet üzerinden terör örgütü sempatizanı olduğu tespit edilmişti.
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3 KONSERİNİ İPTAL ETMİŞTİ
Organizatörler, Taylor Swift'in başkent Viyana'da vereceği 3 konserinin de iptal edildiğini duyurmuştu. Barracuda Music tarafından yapılan açıklamada, "Hükümet yetkililerinin Ernst Happel Stadyumu'nda bir terör saldırısı planlandığını doğrulaması üzerine herkesin güvenliği için planlanan üç gösteriyi iptal etmekten başka seçeneğimiz kalmadı" ifadeleri kullanılmış, izleyicilerin biletlerinin iade edileceği belirtilmişti.
Fotoğraflar: AP
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