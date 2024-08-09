Avusturya basınında yer alan haberlerde, 19 yaşındaki zanlının metal işleme şirketinde çalıştığı ve bomba yapımında ilerleme kaydettiği ifade edilerek, zanlının stadyum dışında toplanması beklenen kalabalığın üzerine bir araba sürmeyi planladığı belirtildi. Haberlerde yakalanan diğer 2 şüpheli hakkında ise 17 yaşındaki şüphelinin. Taylor Swift'in konser vereceği stadyumda "hizmet sağlayan" bir şirkette çalıştığı, 15 yaşındaki diğer şüphelinin şu ana kadar yetkililerle konuşmayı reddettiği ifade edildi.