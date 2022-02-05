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Son dakika: Hadise'nin yüzüğü ailedeki krizi büyüttü! Mehmet Dinçerler...

Hadise'nin yüzüğü ailedeki krizi büyüttü!

Aile şirketine ait borçları nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığı konuşulan Mehmet Dinçerler, kendisinin borcu olmadığını söylemişti. Dinçerlerin amcasının avukatı Hicran Akkaya Şenoğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yeni iddialarda bulunan Şenoğlu, borçlu olduğunu dile getirdiği Dinçerler'in Hadise'ye taktığı 40 bin dolarlık yüzüğün meteor etkisi yarattığını ifade etti

05.02.2022 - 11:49 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise, şimdilerde yeni aşkı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ancak mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı alan çiftin sevincine, Dinçerler'in "borç" iddiaları gölge düşürdü.

  • AMCASININ AVUKATI KONUŞTU

    Mehmet Dinçerler'e, şirketin kurucu ortağı olan amcasının avukatı, "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor." sözleriyle tepki göstermişti.

    İş insanının, "Şahsım ve şirketimin borcu yoktur." sözlerinin ardından Dinçerler'in amcasının avukatı Hicran Akkaya Şenoğlu, açıklama yaptı.

  • "ADINI DEĞİŞTİRDİ" İDDİASI!

    "Söylemezsem Olmaz" adlı programda konuşan Şenoğlu, borcun Mehmet Dinçerler'e ait olduğunu savundu.

    Avukat Şenoğlu, konuyla alakalı, "Mehmet Dinçerler, amcasının evini sattırdı. Kendisi borçludur. Taksitleri ödemedi ama borçlarını bilmiyor. 'Muhammet' olan adını 'Mehmet' olarak değiştirdi. En son aşamada Hadise'ye aldığı yüzüğe el konulabilir..." dedi.

  • Şenoğlu, "Şirketin hisseleri Mehmet’e gönderildi. Ödenmeyen borç Mehmet’in borcu. Şu an 11 milyon TL borcu var. Bütün bankalara borçları vardı. Yarısını ödediler, sonra yapılandırdılar. Ödemedikleri iki bankaya borcu var, o da amcanın borcu." şeklinde konuştu.

  • "O YÜZÜK BİR METEOR!"

    Mehmet Dinçerler'iin Hadise'ye evlilik teklifi ettiği 40 bin dolarlık yüzüğün meteor etkisi yarattığını da belirten Hicran Akkaya Şenoğlu, şunları söyledi:

    O yüzük bir meteor. Instagram hesabını neden kapattı sizce? Biz o tatilleri gördüğümüz için. Böyle bir şeyle anılmak kötü. Amca çok önceden kefil olmuştu. Onun borcu ile uğraşılırken Dinçerler, tatil yapıyordu. Geceliği 28 bin TL veriyor kaldığı otellere. Hadise, buralara emek vererek gelmiş. Otel parasını Hadise’nin verdiğini düşünmüyorum. Bu borç ödenmezse şirket batacak. Borçlu olduğunu bilerek hareket etse böyle şeyler olmaz.

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