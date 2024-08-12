Hadise'nin sevgilisi kim?
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise'nin adı sık sık aşk dedikodularına karışıyor. Ünlü şarkıcının yakın çevresinden edinilen bilgilere göre ise Hadise'nin yalnızlığı sürüyor
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Hadise'nin adı dün, Nihan Akkuş Buruk 17 yıllık evliliklerini şubatta sonlandıran Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile anıldı.
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Okan Buruk ile Hadise, aşk yaşıdıklarına ilişkin iddialara karşı sessiz kaldı.
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Hadise, hakkında bugün başka bir aşk iddiası ortaya atıldı. Ünlü ismin sevgilisinin, yabancı bir yönetmen olduğu ileri sürüldü.
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Son iki gündür 'aşk iddialarıyla' gündemde olan şarkıcının yakın çevresinden edinilen bilgilere göre; bu iddiaların gerçeklik payı yok ve Hadise'nin yalnızlığı sürüyor.