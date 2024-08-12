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        Haberler Magazin Hadise ile Okan Buruk aşk mı yaşıyor? İşte yanıtı... - Magazin haberleri

        Hadise'nin sevgilisi kim?

        Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise'nin adı sık sık aşk dedikodularına karışıyor. Ünlü şarkıcının yakın çevresinden edinilen bilgilere göre ise Hadise'nin yalnızlığı sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 11:33 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:34
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          Hadise'nin adı dün, Nihan Akkuş Buruk 17 yıllık evliliklerini şubatta sonlandıran Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile anıldı.

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          Okan Buruk ile Hadise, aşk yaşıdıklarına ilişkin iddialara karşı sessiz kaldı.

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          Hadise, hakkında bugün başka bir aşk iddiası ortaya atıldı. Ünlü ismin sevgilisinin, yabancı bir yönetmen olduğu ileri sürüldü.

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          Son iki gündür 'aşk iddialarıyla' gündemde olan şarkıcının yakın çevresinden edinilen bilgilere göre; bu iddiaların gerçeklik payı yok ve Hadise'nin yalnızlığı sürüyor.

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