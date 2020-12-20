Öte yandan yaklaşık sekiz aydır aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktalamıştı.

Hadise, ayrılık sonrası, "Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim; bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın" açıklamasını yapmıştı.