Hadise: Her yılbaşı konserime mutlaka gelirdi

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Kıbrıs'ta sahne alan Hadise, yeni yıla hayranlarıyla birlikte geri sayım yaparak "Merhaba" dedi.

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Her yılbaşı sahnede olmasına rağmen ailesini ihmal etmediğini belirten Hadise, bu yıl annesinin sağlık sorunları nedeniyle yanında olmadığını söyledi.

Şarkıcı, "Annem her yılbaşı konserime mutlaka gelirdi. Ancak bu sene biraz rahatsız olduğu için gelemedi. Sahneye çıkmadan önce fotoğrafımı gönderdim ve 'Çıkabilirsin' diyerek onayladı" şeklinde konuştu.