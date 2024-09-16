Hadise'den annesine büyük jest
Hadise, dün akşam verdiği konser sırasında özel bir an yaşattı. Ünlü şarkıcı, annesi Gülnihal Açıkgöz'ü sahneye davet ederek bu sefer alkışları onun için istedi
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Geçtiğimiz gün İstanbul'da sevenleriyle buluşan Hadise, konser sırasında seyircisine duygusal bir sürpriz yaptı.
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38 yaşındaki şarkıcı, konserin en heyecanlı anlarından birinde performansın ortasında sahneye annesi Gülnihal Açıkgöz'ü davet etti.
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"Anneciğim, gelir misin?" diyerek, annesini sahneye davet eden Hadise; bu sefer sahnedeki alkışları annesi için isteyip; "Annem için büyük bir alkış alabilir miyim" dedi.
Fotoğraflar: Instagram