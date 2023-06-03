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Hadise: Böyle kalabalık görmedim

21'inci Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin ilk gününde Arslanbek Sultanbekov ile Hadise sahne aldı. Hadise, "Uzun zamandır böyle kalabalık görmedim" dedi

Giriş: 03.06.2023 - 18:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali ilk gününde konserlere ev sahipliği yaptı.
    İlk olarak sahneye Türk dünyasının sevilen müzisyenlerinden Arslanbek Sultanbekov çıktı.

  • Konser alanını dolduran 50 binden fazla kişi, Arslanbek ve ekibinin performansını dinleme imkânı buldu.

     

     

  • Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Arslanbek Sultanbekov’a çiçek ve ipek kozasından yapılmış Türk Bayrağı hediye etti. Arslanbek’in bayrağı öperek havaya kaldırması dakikalarca alkışlanırken, Başkan Yücel bu güzel dinleti için Arslanbek’e teşekkür etti.

    Adem Murat Yücel daha sonra alanı dolduran vatandaşlara seslendi. Yücel, “Bu yılkı festivalimizde Altay Dağları'nın rüzgârı, Toroslar'dan Alanya’ya taşınacak. Gaytağı oynayan Azerbaycan Türkü ile zeybek oynayan Yörük Türkü omuz omuza toprağa diz vuracak. Dombıranın sesi bağlamayla karışacak, asırlardan beri Anadolu’dan yankılanan kaşık sesleri, kös sesleri ile birleşecek, Kırgız Otağı ile Yörük çadırında yakılan bağımsızlık ateşi yan yana tütecek. Türk Devletleri, asırlardır hiç esaret altına girmemiş, dünyada özgürlüğün, bağımsızlığın, asaletin, hoşgörünün ve demokrasinin en yüce örneğini simgelemişlerdir. Türk dünyası ve Türkiye’nin birliğini, dirliğini ve gücünü bu meydandan tüm dünyaya duyuracağız” dedi.

    Adem Murat Yücel, Alanya için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Alanya’mızın her bir köşesinde taş üstüne taş koymanın, mevcut hizmetleri daha kaliteli yapmanın, ayrımcılıktan uzak bütünleştirici bir hizmet anlayışının, vatandaşlarımızın gönlünü kazanmanın gayreti içinde olduk. Bundan sonra da aynı şekilde Alanya’da yaşayan herkese eşit ve adaletli şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizin desteğinizle, Alanya’yı geriye değil hep ileriye götürdük. Gece - gündüz demeden Alanya için çalışıyoruz. Alanya bizlerle altın çağını yaşıyor. Biz, Büyük Türk Milletinin sevdalısı siz kıymetli Alanyalıların hizmetkârıyız. Gayretimiz ülkemiz içindir, gayretimiz bölgemiz içindir. Gayretimiz Alanya içindir, gayretimiz sizin içindir” şeklinde konuştu.

  • Daha sonra sahneye Hadise çıktı.
    Hadise, en sevilen şarkılarını geç saatlere kadar Alanya halkı için seslendirdi. Uzun zamandır böyle bir kalabalık görmediğini belirten Hadise, izleyenlere müzik ve dans şöleni sundu. 

  • Adem Murat Yücel, Hadise’ye ipek kozasından yapılmış çiçek buketi, tablo ve tropikal meyve sepeti hediye etti. Hadise konseri ile tavan yapan festival coşkusu; yarın Tan Taşçı, Pazar günü ise Azerin ve Yıldız Tilbe konseri ile sürecek.

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