"TEKRAR SEN, BEN DEĞİL, BİZ OLDUK"

Derya Açıkgöz'ün doğum gününü Instagram hesabından duygusal bir mesaj ile kutlayan Hadise, altına şu notu düştü:

İnsanlar hayatlarında düşüp, kalkarlar, ağlayıp, gülerler... Bazen istemediğimiz şekilde gelişir olaylar hayatımızda… Ama günün sonunda ipler bir olunca, her zaman en güzeli ortaya çıkar. Biz birbirimizi bulduk tekrardan. Tekrar sen, ben değil, biz olduk. Kalbi güzel kardeşim benim. İyi ki doğdun, iyi ki yanımdasın. İyi ki…