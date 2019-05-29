30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hadi ipucu sorusu bugün saat 12.30'daki Hadi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Tom Sawyer'ın Maceraları'nın yazarı Samuel Langhorne Clemens, hangi ismi kullanıyordu?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Tom Sawyer'ın Maceraları'nın yazarı Samuel Langhorne Clemens, hangi ismi kullanıyordu? 29 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.
HADİ İPUCU SORUSU - 29 MAYIS
Mini hadi bugün 12:30'da! İpucumuz daha çok takma adı ile tanınan Amerikalı bir yazar hakkında sevgili hadiciler. "Tom Sawyer'ın Maceraları" adlı ünlü çocuk romanının yazarı bu kişinin gerçek adı ise "Samuel Langhorne Clemens". "İki kulaç derinlik" anlamında bir denizcilik terimi olan takma adı ile 30 kitap yayımlayan bu yazar hangi ismi kullanıyordu?
HADİ İPUCU CEVABI: MARK TWAIN
MARK TWAIN KİMDİR?
Samuel Langhorne Clemens (30 Kasım 1835 – 21 Nisan 1910),daha çok takma adı Mark Twain olarak bilinir, Amerikalı mizahçı, satirist, roman yazarı, yazar ve öğretmen.
Tom Sawyer'ın Maceraları adlı ünlü çocuk romanının yazarıdır. Bir diğer ünlü eseri olan Huckleberry Finn'in Maceraları romanı kimi edebiyatçılar tarafından Amerikan edebiyatının ilk büyük eseri olarak değerlendirilir.
Eserlerinde gülmenin güzelliğini, esaretin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmaya çabalamış ve "iki kulaç derinlik" anlamında bir denizcilik terimi olan Mark Twain imzası ile 30 kitap yayımlamıştı.
Daktilo makinesini ilk satın alanlardan birisi olan Mark Twain, daktilo ile yazan ilk romancı olarak anılır ancak hangi eserinin (Tom Sawyer mi yoksa Missisippi’de Yaşam mı) daktiloda yazılan ilk roman olduğu konusunda görüş ayrılıkları vardır.
Yaşadığı dönemde halk arasında popüler birisiydi. Kariyerinin zirvesinde döneminin en önemli Amerikan ünlüsü olduğu düşünülür.
William Dean Howells, Booker T. Washington, Nikola Tesla, Helen Keller ve Henry Huttleston Rogers gibi birçok ünlü arkadaşı vardı. Arkadaşı William Faulkner Twain'i "İlk gerçek Amerikan yazarıdır ve biz hepimiz onun sadece varisleriyiz" diyerek onurlandırmıştır
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