Hadi ipucu sorusu bu akşam 12.30'daki Hadi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Lübnan bayrağının ortasındaki, ebediyeti ve istikrarı temsil eden ağaç hangisidir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Lübnan bayrağının ortasındaki, ebediyeti ve istikrarı temsil eden ağaç hangisidir? 14 Haziran Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 14 HAZİRAN

Günün ipucuna hazır mısınız hadiciler?

Mini hadi bugün 12:30'da! Bugünkü ipucumuz Doğu Akdeniz kıyısında bir Arap ve Orta Doğu ülkesi olan Lübnan ile ilgili sevgili hadiciler. Sizce bayrağın ortasında bulunan, ebediyeti ve istikrarı temsil eden ağaç hangisidir?

HADİ İPUCU CEVABI: LÜBNAN SEDİRİ - TOROS SEDİRİ - KATRAN AĞACI (SEDİR AĞACI)

LÜBNAN SEDİRİ HAKKINDA

Toros sediri veya Katran ağacı (Cedrus libani),çamgiller (Pinaceae) familyasından Güney Anadolu Toroslarında yaygın görülen, ayrıca Kelkit ve Yeşilırmak vadilerinde kalıntı meşcereleri bulunan bir sedir türü.

40 m'ye kadar boy yapar. Genç sürgünler grimsi kahverengi, çıplak ya da hafif tüylüdür. İğne yapraklar 1,5-3,5 cm uzunluğunda, sert ve batıcıdır. Renkleri önceleri koyu yeşil, zamanla yaşlı bireylerde mavimsi yeşil renk almaktadır. Kozalakları genellikle fıçı biçimindedir. Boyları 8–10 cm, enleri 4–6 cm'dir. Kozalak pulları geniş ve tam kenarlıdır. Dış yüzeyleri hafifçe tüylüdür. Kozalakların üzerlerinde bol reçine bulunmaktadır.

Toros sedirinin ışık isteği fazladır ve yarı ışık ağacı olarak kabul edilir. Toprak bakımından seçici değildir. Daha ziyade kayalık kalkerli yamaçlarda yetişirler. Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde bulunur. Kışları ılık yerler ister.

Doğal olarak Güney Anadolu ve Lübnan'da yayılmış olup, batı sınırı Fethiye ve Köyceğiz'den başlar. Doğuya doğru Toros Dağları üzerinden uzanmakta, Göksun ve Kahramanmaraş yörelerinden bir kavisle güneye Nur Dağlarına yönelmektedir. Lübnan'da ancak Cebelübnan'da kalmıştır. Bu ana yayılışı dışında ise Kuzey Anadolu'da Kelkit-Yeşilırmak Vadisinde Erbaa yakınlarında Çatalan Köyünde ve Niksar yörelerinde 100 hektarlık adacıklar halinde bulunmaktadır. İç Anadolu Bölgesinde de Afyon-Emirdağ-Dandindere'de yayılışı vardır.