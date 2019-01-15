15 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hadi ipucu sorusu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 30 bin lira ödüllü Hadi ipucu sorusu Fizy uygulaması üzerinden yayınlandı ve yarışmacılara "'Kardan Adam' listesindeki 7. Şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?" diye soruldu. İşte Hadi ipucu cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU - 15 OCAK
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30.000 TL ödüle 30.000 joker gün içinde fizy instagram adresinde seni bekliyor olacak. Joker kazanmak için @fizyofficial instagram adresini takipte kal Yarışmaya herkesten bir adım önde başla. Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor İpucu için hemen fizy’e git, ''Kardan Adam'' listesindeki 7. Şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma Yarışmaya herkesten bir adım önde başla.
HADİ İPUCU CEVABI: BURCU TATLISES - MENEKŞE
BURCU TATLISES KİMDİR?
Burcu Tatlıses 6 Haziran 1978 yılında İstanbul'da doğdu. Selanik kökenli bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Burcu Tatlıses, profesyonel müzik yaşamına 2002 yılında söz yazarı olarak başladı. Funda Arar, Fatih Erkoç, Zuhal Olcay, Yulduz Usmanova, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali gibi yorumcular için yazdığı şarkıların yanı sıra Bir İstanbul Masalı, Zerda ve Öyle Bir Geçer Zaman ki dizi müzikleri; Müthiş Bir Film ve Eski Sevgili sinema filmlerinin müziklerinin de olduğu albümlerde 50'den fazla esere imza attı. "Alagül", "Seni Severdim", "Yak Gel", "Senden Öğrendim" eserleri hit oldu. Sanatçı ilk albümünden önce Sen Dur Ben Gölge isimli şiir kitabını yayımladı.
Güzel Kokuyorum adlı ilk albümü Mart 2015'te piyasaya çıkan Burcu Tatlıses, dinleyicileriyle ilk defa besteci ve yorumcu kimliğini de buluşturmuş oldu. Ocak 2018’de "Geyikli Masallar" isimli teklisini Ada Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı.
Burcu Tatlıses Kasım 2018'de, yine Ada Müzik etiketiyle Uzaklar isimli 8 şarkılık ikinci albümünü piyasaya sürdü. Tüm şarkıların sözleri ve besteleri kendisine aittir. Sanatçı bu albümde aranjör kimliğine de yer vermiştir.
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