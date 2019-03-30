Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 30 Mart Hadi ipucu cevabı Instagram'dan yayınlandı. Hadi'nin bugünkü sorusu, "Rıfat Ilgaz'ın, 1957 yılında yayınladığı "Hababam Sınıfı" serisinin ilk filmi 1976 yılında Ertem Eğilmez tarafından sinemaya aktarılmıştır. Peki sizce; unutulmaz oyuncu Kemal Sunal, bu ünlü serinin kaç filminde rol almıştır?" şeklinde soruldu. Hadi 20.30'da 30.000 TL değerindeki para ödülünü tüm Kemal Sunal ile ilgili çıkan soruları doğru cevaplayan yarışmacılar arasında bölüştürecek.

HADİ İPUCU CEVABI

30 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: 4 KEZ

HADİ İPUCU SORUSU: KEMAL SUNAL HABABAM SINIFI

Ertem Eğilmez, bir efsaneye dönüşecek olan Rıfat Ilgaz romanı olan Hababam Sınıfı'nı sinemaya uyarlamaya karar verir. Bu filmde herkesin rolü eşit olduğundan, Kemal Sunal perdede daha fazla görünmektedir. Sanatçının oynadığı "İnek Şaban" rolü, sonraki yıllarda adının "Şaban" olarak kalmasıyla hatırlarda kalacaktır. 4 Hababam Sınıfı filminde rol alan sanatçı, 1975 yılında, kendisiyle beraber birçok filmde rol alacağı Şener Şen ile tanışır. İkilinin birbirini tamamlamasıyla birlikte rol aldıkları filmler ardı ardına gelmiştir.

30 MART HADİ İPUCU CEVABI YAYINLANMIŞTIR.