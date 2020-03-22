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Birçok kişinin "Evde kal" çağrısı yaptığı günlerde Hacı Sabancı'nın dışarıda spor yaptığını düşünen bir takipçisi, "İnanamıyorum size. Devlet 'Dışarı çıkmayın' diyor, siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani!" yorumunu yaptı.