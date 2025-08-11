Hac ön kayıt ekranı: 2025 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı hac ön kayıt ve kayıt yenileme sürecine dair detayları paylaştı. İlk kez hacca gitmek isteyenler hac kayıtlarını 11 Ağustos Pazartesi günü itibariyle kayıtlarını yapabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt işlemleri belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki Diyanet ile 2026 Hac ön kayıtları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, fiyatı ne kadar? İşte yanıtı
- 1
Merakla beklenen 2026 yılı için Hac ön kayıt tarihleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Konuya ilişkin detaylar hac.gov.tr adresi üzerinden paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre bu kutlu yolculuğa çıkmaya niyet eden adaylar, işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, Diyanet ile 2025 Hac ön kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte, Hac ön kayıt e-Devlet ekranı…
- 2
2026 HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Diyanet, 2026 yılı için hac başvurularını almaya başladı. Ön kayıt ve kayıt yenileme için başvurular 11 Ağustos günü başladı. Son başvuru tarihi ise 5 Eylül olarak açıklandı.
Adaylar kayıt ve kayıt yenileme, sorgulama işlemlerini e-Devlet portalı üzerinden yürütecek.
İlk kez ön kayıt yaptıracak adaylar kişi başı 950 TL ödeme yapmalılar.
Kura tarihleri henüz duyurulmadı ancak 2024 yılında kura çekimi 31 Ekim günü yapılmıştı.
- 3
HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların, belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden ön kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Bu yıl ilk kez başvuru yapacak adaylardan kişi başı 950 TL hac ön kayıt ücreti alınacak.
Başvurular, 5 Eylül 2025 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek. Kayıtlarını tamamlayan adaylar kura sürecine dahil edilecek ve çekiliş sonucu kesin kayıt hakkı kazanacak.
-
- 4
HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Hac ön kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılacak. Başvuru sırasında adaylar, iletişim bilgileri ve aile ilişkilerine dair bilgileri beyan edecek. Eş, anne-baba, kayınvalide-kayınbaba, kardeş, çocuk ve torun gibi akrabalık bağları bulunan kişilerin başvuruları arasında bağlantı kurulabilecek. 2026 yılı hac ön kayıtlarıyla ilgili tüm duyurular, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi ve e-Devlet kapısı üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini ve kura sonuçlarını bu kanallardan güvenle öğrenebilecek.