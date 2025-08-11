HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Hac ön kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılacak. Başvuru sırasında adaylar, iletişim bilgileri ve aile ilişkilerine dair bilgileri beyan edecek. Eş, anne-baba, kayınvalide-kayınbaba, kardeş, çocuk ve torun gibi akrabalık bağları bulunan kişilerin başvuruları arasında bağlantı kurulabilecek. 2026 yılı hac ön kayıtlarıyla ilgili tüm duyurular, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi ve e-Devlet kapısı üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini ve kura sonuçlarını bu kanallardan güvenle öğrenebilecek.

HAC BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN