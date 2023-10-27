Hac kuraları ne zaman? Ön kayıtlar tamamlandı! Gözler Diyanet 2023 hac kura tarihinde
Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı e-Devlet uzantısı üzerinden yapılan başvurular 11 Ekim'de sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler hac kura çekilişi tarihine çevrildi. Peki, 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte tarihle ilgili merak edilen detaylar...
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Hac ön kayıt süreci tamamlandı. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte başvuruda bulunan hacı adayları "Hac kuraları ne zaman çekilecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2024 hac kura tarihi ne zaman çekilecek? İşte 2023 Diyanet Hac kura tarihi ve konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları...
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2023 HAC KURALARI NE ZAMAN?
Hac kura tarihi henüz kesin değil. Ancak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarına göre kura çekiminin Ekim sonu Kasım başı gibi yapılması bekleniyor.
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HAC KAYDI OLANLARIN KAYDI OTOMATİK YENİLENECEK
Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.
Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olan vatandaşlarımız, müracaatlarını, hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecek.
0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlarımız, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yaptırabilecek. Söz konusu yaş aralığında bulunan çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.
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HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
2024 yılı hac ön kayıtları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak. İlk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlarımız, öncelikle kayıt ücreti olan 450 TL'yi yatırdıktan sonra hac ön kaydını yapabilecek.
"2024 Yılı Hac Organizasyonu" ile hac ön kayıtlarına dair detaylı bilgiye; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün resmî internet sitesi olan www.hac.gov.tr web adresinden, Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından (@hacveumredib) ve il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek.
Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz çağrı merkezinden (0 850 260 13 13) hac ön kayıt süreci ve güncellemelere dair bilgi alınabilecek.
*Hac ön kayıtlarının alınacağı 13 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında; kayıt durumunun kontrol edilmesi, kategori değişikliği, iletişim ve adres bilgileri, grup güncellemeleri, gruptan ayrılmalar, kura ili değişikliği ve çocuk adayların kaydı gibi tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.