Hac kura sonuçları sorgulama ekranı: Hac kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos-11 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Akabinde ise hac kuralarının çekileceği tarih geldi çattı. Kura çekimi bugün başladı. Kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları ise bu noktada ''Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, Hac kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Diyanet ile Hac kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı…
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Hac kura sonuçları sorgulama işlemleri için araştırmalar hız kazandı. Kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarını belirleyecek kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılıyor. Bu noktada milyonlarca aday, ''Hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?’’ sorularına yanıt arıyor. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Diyanet ile 2025 Hac kura sonucu sorgulama e-Devlet ekranı..
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2025 HAC KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2025 yılı hac kurası, 31 Ekim Perşembe günü çekiliyor.
Saat 10.45'te başlayan kura çekimi, noter ve vatandaşlar huzurunda yapılıyor.
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HAC KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?
2025 yılı hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
Kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalından canlı yayınlanıyor.
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HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2025 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Hacı adayları “Hac İşlemleri” dijital hizmeti üzerinden kura sonuçlarına erişebilecek.
Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilmesi bekleniyor.
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HAC AYLARI HANGİLERİ?
Hac ayları, hicri takvimdeki Şevval ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. İhrama bu aylar içerisinde girilmesi gerektiğinden dolayı bu aylara hac ayları denilmiştir. Bu zamanlara hac ayları denmesi, hac menasikinin bu aylardan herhangi birinde bitirilebilmesi açısından değil, haccın şartı olan ihrama Şevvâl'den itibaren girilebilmesi bakımındandır.
Bu süre içerisinde ihrama girerek, haccın iki temel rüknünden biri olan ve sadece Zilhicce'nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sâdık arasında yapılabilen Arafat vakfesini yapan kimsenin haccı geçerli olur. Haccın diğer rüknü olan ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde eda edilmekle birlikte, bugünlerde yapılamaz ise cezasını yerine getirmek kaydıyla, daha sonra da yapılabilir ve bu tehir, o seneki haccın geçersiz sayılmasına sebep olmaz (Kâsânî, Bedâi', 2/132-133).
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