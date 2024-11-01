Hac kura çekilişi 31 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekiliş sonrası 2025 Hac kura sonuçları açıklandı. Kura sonucuna göre, bu yıl 84 bin 942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Hac kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hızla devam ediyor. Haci adayları TC Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Peki, Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2025 Hac kura sonuçları sorgulama ve isim listesi öğrenme ekranı…